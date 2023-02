(Di sabato 18 febbraio 2023) L'Aquila domani in casa dell'Entella: ecco le scelte di Banchini. Ballottaggio con Rovaglia accanto a Giordani, resta in piedi l'ipotesi ...

L'Aquila domani in casa dell'Entella: ecco le scelte di Banchini. Ballottaggio con Rovaglia accanto a Giordani, resta in piedi l'ipotesi ...... sconfitta di misura a Mercatale Valdarno dall'Aquila. A decidere l'incontro, la rete ... Esordio proprio in, dove le padrone di casa hanno vinto 4 - 1. Rinviata la sfida tra Under 15 ...

Montevarchi in riviera con la carica di Italeng LA NAZIONE

La Virtus Entella perde 4-1 a Vicenza e dice addio alla Coppa Italia Radio Aldebaran Chiavari

Virtus Entella, non basta Merkaj: ad Olbia finisce 1-1 Radio Aldebaran Chiavari

Fenix, sconfitta casalinga - Ravenna il Resto del Carlino

San Marino Academy, finale pazzo: la Primavera 4 supera il Pontedera 4-3 News Rimini

L’Aquila domani in casa dell’Entella: ecco le scelte di Banchini. Ballottaggio con Rovaglia accanto a Giordani, resta in piedi l’ipotesi Kernezo ...