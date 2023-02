Montesarchio | Sandomenico | “La mia lista non ha 16 candidati ma 13 001”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’avvocato, candidato alle prossime elezioni a. “Da quando ho annunciato la mia disponibilità a guidare unae un progetto di rinnovamento amministrativo aperto e solidale in vista delle prossime elezioni, devo dire che ho ricevuto da tantissime persone telefonate e messaggi di sostegno e di apprezzamento, che in parte neanche mi aspettavo. A tutti loro voglio non solo dire grazie per la vicinanza e la stima ma anche chiarire che la mia non è affatto una corsa in solitaria. La mia idea di politica e di valorizzazione civica della comunità dinasce e si fonda sulla collaborazione di tutti, a prescindere anche dai ruoli politici. Questa è per me l’impostazione da ...