Montaruli si dimette dopo la condanna per Rimborsopoli

La decisione dopo la condanna definitiva per l'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014 Augustasida sottosegretario all'Università, dopo la condanna definitiva per l'uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. "Ho deciso di ...La deputata di Fratelli d'Italia ha lasciato la poltrona da sottosegretaria dell'Università dopo la condanna per ...

Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all'Università: "Certa della mia innocenza" RaiNews

Montaruli si dimette, 'sono innocente, difendo istituzioni' Agenzia ANSA

Si dimette la sottosegretaria Augusta Montaruli AGI - Agenzia Italia

Dopo la sentenza della Cassazione, la sottosegretaria Montaruli (FdI) si dimette Il Foglio

Governo, sottosegretaria Montaruli verso dimissioni » LO_SPECIALE Lo Speciale

Ho creduto, credo e continuerò a credere nella Magistratura”, ha continuato la Montaruli. Leggi ...Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all’Università, dopo la condanna definitiva per l’uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari della Regione Piemonte negli anni dal 2010 al 2014. “Ho ...