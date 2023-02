Montaruli condannata si dimette | scontro tra FdI e Forza Italia

Leggi su velvetmag

(Di sabato 18 febbraio 2023) La sottosegretaria meloniana all’Università, Augusta, 39 anni, si è dimessa. E tra Fratelli d’. All’origine dell’atto diuna condanna definitiva, in Corte di Cassazione, a un anno e sei mesi di reclusione. La magistratura ha condannato la sottosegretaria per uso improprio dei fondi dei gruppi consiliari del Piemonte tra il 2010 e il 2014. In sostanza per un reato assimilabile al peculato. La sottosegretaria all’Università, Augusta. Foto Ansa Jessica Pasqualon, spese coi soldi pubbliciè stataper una vicenda che aveva coinvolto anche l’ex presidente leghista della Regione Piemonte, Roberto Cota, e l’ex deputato ed ex sindaco di ...