Montaruli condannata | le opposizioni | ' Doverose le dimissioni'

Piccolotti Avs - "Quando una persona vienein via definitiva non si può certo esultare, ..., sempre così severa e rigorosa nei confronti dei percettori del reddito di cittadinanza, ...Le accuse erano state rilanciare in appello eera stataper peculato, per essersi fatta rimborsare secondo l'accusa spese per circa 25mila euro. Nel novembre 2019 la Cassazione ...

Augusta Montaruli, la sottosegretaria di FdI condannata in via definitiva per le spese pazze in Piemonte: un… Il Fatto Quotidiano

La Cassazione conferma la condanna della sottosegretaria Montaruli per “Rimborsopoli Piemonte” Domani

Rimborsopoli, la sottosegretaria Montaruli condannata in Cassazione: libri hot e capi firmati a spese della R… La Repubblica

Rimborsopoli Piemonte, condannata in via definitiva per peculato la sottosegretaria di Fdi Augusta Montaruli ... Open

Rimborsopoli, confermata in Cassazione la condanna per la sottosegretaria Montaruli, per Cota e Tiramani La Stampa

Dopo la condanna definitiva per i rimborsi illeciti che l'espandente di Fratelli d’Italia ha ricevuto tutti chiedono le sue dimissioni.Dimettersi dal governo dopo la condanna in via definitiva per peculato. Nel day after della sentenza emessa dalla Cassazione si moltiplicano le richieste di passo indietro per Augusta Montaruli, deput ...