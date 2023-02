(Di sabato 18 febbraio 2023) Per la sottosegretaria all’Università di FdI un anno e sei mesi per la «rimborsopoli» alla Regione Piemonte. «Voglio difendere le istituzioni, certa della mia innocenza». L’attacco di Mulè (FI) prima delle dimissioni: il partito tragga le conseguenze. La replica di fonti FdI: ha preso uno schiaffo morale

- Si è dimessa la sottosegretaria all'Università Augusta. L'esponente di FdI è statain via definitiva per l'uso improprio di fondi della Regione quando era consigliera in Piemonte. Lei si dichiara innocente e farà ricorso alla Corte ...E dopo poche ore che questo giornale ha ripubblicato il video di quell'intervento, la sottosegretaria Augustain via definitiva a un anno e se mesi, si è dimessa con un testo ...

Montaruli condannata in Cassazione si dimette. Scontro Forza Italia-FdI Corriere della Sera

La sottosegretaria Montaruli (Fdi) si è dimessa dopo la condanna definitiva per peculato: ha usato soldi… Il Fatto Quotidiano

Augusta Montaruli si dimette da sottosegretario all'Università: "Certa della mia innocenza" RaiNews

Rimborsopoli, Montaruli (FdI) si dimette da sottosegretario dopo la condanna in Cassazione TGCOM

Montaruli condannata si dimette, Fdi contro Mulè: “Da lui provocazioni, in Forza Italia c’è… Il Fatto Quotidiano

A seguito della condanna definitiva a 1 anno e 6 mesi per peculato, la sottosegretaria all’Università Augusta Montaruli, deputata di ...Quindi, oggi...: le dimissioni di Augusta Montaruli, le frasi di Renato Zero su Sanremo e la scritta contro la pallavolista ...