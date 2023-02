Mondiali di sci | impresa di Laurence St - Germain nello slalom Shiffrin beffata - Sport - Altri Sport

Niente quinta medaglia d'oro iridata e ottava in assoluto per Mikaela Shiffrin, battuta clamorosamente dalla canadese Laurence St - Germain, una assoluta outsider, che l'ha preceduta di 57 centesimi, ...Successo storico della canadese: terza la tedesca Lena Durr. Rimonta Della Mea: è ottava dopo una seconda manche al ...

La campionessa Usa Mikaela Shiffrin non ha vinto lo slalom speciale iridato di Meribel, in cui era la grande favorita: ha sbagliato troppo nella manche decisiva e ha chiuso al secondo posto alle spall ...Ottava l'azzurra Lara Della Mea.MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) - Laurence St-Germain ha vinto lo slalom di Meribel, valido per i Mondiali di ...