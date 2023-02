Mondiali di Biathlon | la staffetta femminile è campionessa mondiale

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’Italiatrionfa sul circuito di Oberhof, conquistando l’oronelladelcon una prova di superiorità impressionante di tutte le atlete schierate: Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi. E’ la storia perché l’Italia mai aveva vinto l’oro con la. L’Italia chiude con il tempo di 1h14’39?7 con sole due ricariche utilizzate e con un vantaggio di 24?7 rispetto alla Germania, costretta ad utilizzare 6 ricariche, e di 55?7 rispetto alla Svezia, con 2 penalità e 11 ricariche. Gran lancio di Samuela Comola che ha trovato la completa maturità in questo, e ancora una volta non ha sbagliato al tiro consegnando il testimone in quarta posizione a 5?7 dalla svedese Persson, preceduta anche ...

Le azzurre si sono imposte su Germania e Svezia L'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta femminile aididi Oberhof, in Germania. Le azzurre Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, si sono imposte in 1h14'39"7 sulla Germania, argento a +24"7, e Svezia ...La staffetta femminile vince idi Oberhof con Comola, Wierer, Auchentaller e ...

Mondiali - Italia leggendaria! Oro in staffetta femminile, il trionfo in 200'' Eurosport IT

Mondiali di biathlon, oro dell’Italia nella staffetta femminile Il Fatto Quotidiano

Mondiali biathlon:impresa Italia,oro nella staffetta donne Agenzia ANSA

Mondiali di biathlon, storico oro azzurro nella staffetta femminile la Repubblica

Mondiali - Wierer: "Pazzesco, abbiamo scritto la storia: è la gara perfetta!" Eurosport IT

Qualcosa che non sarà possibile dimenticare. A Oberhof, in Germania, la staffetta femminile dell’Italia ha fatto la storia nei Mondiali 2023 di biathlon. Per la prima volta, infatti, il Bel Paese ha ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...