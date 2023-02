Mondiali cross Bathurst 2023 | Kiplimo trionfa tra gli uomini | Chebet vince la gara donne

Leggi su sportface

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un dominio africano neidi corsa campestre in corso di svolgimento in Australia, e più precisamente a Mount Panorama, nel Nuovo Galles del Sud. Jacobnellamaschile con un crono di 29:17, davanti all’etiope Berihu Aregawi, staccato di nove secondi all’arrivo. Sul terzo gradino del podio sale Joshua Cheptegei, a venti secondi dal connazionale vincitore della competizione e della medaglia d’oro. Epilogo incredibile nellasenior femminile, che ha visto imporsi la keniana Beatricedavanti all’etiope Gebreselama e all’altra keniana Ngetich.è riuscita are solamente negli ultimi metri, quando è entrata in crisi la sua compagna di fuga Letesembet Gidey, stramazzata a terra e aiutata a rialzarsi dal suo ...