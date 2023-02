Monaco | Blinken incontra omologhi Germania | Francia e Regno Unito

Alla conferenza didi Baviera, oltre a, per gli Usa partecipa la vice - presidente Kamala Harris. 18 febbraio 2023Per gli Stati Uniti, Kamala Harris e Antony. Prima della lista nell'agenda diappunto la guerra in Ucraina, ma sul tavolo saranno anche discussi i rapporti tra Washington e Pechino e ...

Monaco, Blinken incontra omologhi Germania, Francia e Regno ... Il Sole 24 ORE

Sarà a Monaco il primo incontro Usa-Cina dopo gli Ufo abbattuti Formiche.net

Usa-Cina, media: possibile incontro Wang-Blinken a Monaco Adnkronos

Zelensky: "Se il mondo temporeggia avvantaggia Putin. Se vince, Mosca punterà armi su Paesi vicini" RaiNews

Si sgonfia la disfida degli Ufo tra Usa e Cina. Segnali di forza e ... Formiche.net

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Dà alle sue parole i toni della certezza, Zelensky, aprendo la conferenza della sicureazza di Monaco di Baviera: "Non siamo il Davide del Dnipro. Siamo il Davide del mondo libero e dobbiamo battere il ...