Misure di sicurezza nei ponto soccorso | attivate due postazioni a Formia e Latina

(Di sabato 18 febbraio 2023)– “In seguito al secondo incontro tenutosi presso la Prefettura di, avente ad oggetto il potenziamento delledinei Pronto, è stata confermata la collocazione della Postazione di Pubblica, sia all’interno del Prontodi, sia del Prontodi, entrambe attive H12?. Ad annunciarlo in una nota stampa è l’Asl di“In particolare – si legge nella nota – nel PS diverrà realizzato un apposito locale, all’interno della sala d’attesa, dove sarà spostato l’analogo servizio, attualmente ubicato nell’ingresso principale del DEA II. Sono in corso di valutazione congiunta, con la Prefettura, le Forze ...

