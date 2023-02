Minacce di morte a Nordio Meloni non esita | “Lo Stato non arretra”

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sale la tensione alimentata dagli anarchici che da settimane chiedono la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis e in sciopero della fame. In una sola giornata èminacciato diil ministro della Giustizia Carloed è stata imbrattata la rappresentanza italiana presso l'Unione europea a Bruxelles. La scritta contro il Guardasigilli, «boia speriamo che tu muoia», è apparsa a Lecce, in viale dell'Università, precisamente sul muro del mercato rionale di Porta Rudiae, impressa con una bomboletta spray di colore nero e accompagnata dalla sigla dei gruppi anarchici. Un'altra scritta simile, con un insulto e una minaccia al ministro, era apparsa lo scorso 3 febbraio sempre nel capoluogo salentino. Nella capitale belga, invece, il muro esterno della rappresentanza permanente presso l'Ue è ...