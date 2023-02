Milano | violenza sessuale a una donna in centro mentre passeggia con gli amici | ' L' ho fatto perché sono virile'

sessuale ain pieno centro. Un cittadino etiope di 21 anni ha aggredito una donna di 36 venerdì sera, mentre stava passeggiando con gli amici in via Lazzaretto, tra Porta Nuova e Porta ......alle 2.30 proprio vicino alla barriera di- Ghisolfa, in direzione di Torino, quando la vettura con a bordo le due donne, una di 59 e l'altra di 53 anni, è stata speronata condall'...

Tenta di violentare una ragazza in Porta Venezia a Milano: Sono un vero uomo Fanpage.it

Molestie per strada a Milano, un arresto per violenza sessuale Agenzia ANSA

Milano, molestie nella zona della movida: un arresto per violenza sessuale. La vittima ha 36 anni, in carcere… La Repubblica

Uomo abusa di una donna in centro a Milano: "L'ho fatto perché sono virile" MilanoToday.it

Milano, notte di mala movida: in manette molestatore e rapinatore IL GIORNO

Violenza sessuale a Milano in pieno centro. Un cittadino etiope di 21 anni ha aggredito una donna di 36 venerdì sera, mentre stava passeggiando con gli amici in via Lazzaretto, tra ...L'uomo si è discolpato di aver agito sulla sua preda per provare la sua virilità sotto gli occhi di tutti, anche dei carabinieri.