(Di sabato 18 febbraio 2023) Investita da unin, unadi 20è ora indefinite «molto» dagli operatori sanitari. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la vittima sarebbe scesa da un marciapiede della centralissima via Torino, a pochi passi dal Duomo di, e sarebbe statadal. L’urto l’avrebbe fatta quindi sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove avrebbe battuto la testa. La giovane è stata soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica del 118 e trasportata all’ospedale Niguarda diin codice rosso. Nel frattempo le indagini sono affidate alla polizia locale che in queste ore è impegnata ad acquisire i filmati delle ...

Investita da un tram in pieno centro a, unadi 20 anni è ora in condizioni definite "molto gravi" dagli operatori sanitari. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, la vittima sarebbe scesa da un marciapiede ...Unadi 20 anni è stata investita da un tram in via Torino, nel pieno centro dia pochi passi dal Duomo, intorno alle 13:30 di sabato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia ...

Una ragazza di vent'anni è stata investita da un tram a Milano: è grave Fanpage.it

Milano, ragazza di 20 anni investita dal tram in via Torino: è grave Corriere Milano

Milano, ragazza di 20 anni travolta da un tram in pieno centro: è ricoverata in gravi condizioni Open

Ragazza di 20 anni investita da un tram in via Torino a Milano: è in gravi condizioni La Repubblica

Ragazza investita da un tram vicino al Duomo: è grave La Provincia Pavese

Milano, 18 feb. (askanews) - Cerimonia di consegna dei diplomi alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Una giornata per celebrare il talento e ...Un commento stizzito su un gruppo di connazionali incontrate in aeroporto e postato in una story di Instagram da Bianca Balti non sta passando inosservato.