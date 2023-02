Milano | non rallenta al casello e travolge l’auto ferma per pagare | morte due donne

(Di sabato 18 febbraio 2023) Travolte mentre erano ferme alper. Duehanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungostrada A4, a. Intorno alle 2.30,su cui si trovavano le due vittime, di 59 e 53 anni, è stata tamponata da un altro mezzo che stava attraversando a forte velocità la barriera di-Ghisolfa. Il conducente del secondo veicolo, un uomo di 39, è stato ferito in maniera non grave e non è in pericolo di vita, mentre per le duenon c’è stato nulla da fare. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, dopo che i vigili del fuoco le avevano estratte dalle lamiere. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.

CORTINA - «Tappezzate la città di scritte, per ricordare che Cortina sarà sede dei Giochi olimpici e paralimpici 2026. Distribuite poster ai commercianti. Diffondete ...