(Di sabato 18 febbraio 2023), 18 feb. (Adnkronos) - Era in centro con tre amici, quando un giovane sconosciuto l'ha aggredita e palpata sulle parti intime e poi è fuggito. E' accaduto la notte scorsa a, ad una 36enne residente nel comune milanese di Sesto San Giovanni. La donna era in via Lazzaretto per trascorrere la serata insieme agli amici. Dopo l'aggressione, il gruppo ha cercato aiuto rivolgendosi ad una pattuglia dei carabinieri della stazione Moscova che stava effettuando servizi straordinari nelle vie della movida. Seguendo le indicazioni dei ragazzi, i militari hanno rintracciato e identificato l'aggressore, un etiope di 21 anni, che era già stato sottoposto a controllo nella stessa sera. L'uomo è statopere condotto a San Vittore.

fu da bere viene descritta come una città che alle 21 si spegne, dove la movidaresiste solo sui Navigli o in Isola. Insomma un "grande dormitorio silenzioso in cui non c'è niente ...Ubriachi, litigano con l'addetto alla sicurezza di un supermercato in viaa Chiavazza e dopo essere stati allontanati vengono sanzionati per ubriachezza. I fatti risalgono a ieri venerdì 10 febbraio. Protagonisti della vicenda due uomini (uno dell' '81 e uno ...

Milano: molesta una ragazza, 21enne arrestato per violenza sessuale Il Sannio Quotidiano

Porta Venezia, molesta e palpeggia una donna: etiope di 21 anni in manette IL GIORNO

Ricercato per droga, molesta i clienti del negozio IL GIORNO

Milano lite condominiale: 32enne accoltellato dal vicino di casa Tag24

L'ESPRESSO - Teleradio-News mai spam o pubblicità molesta TeleradioNews

Porta Venezia, Milano. Nella movida del venerdì sera le strade davanti ... Una ragazza del gruppo, 36 anni, ha raccontato ai Carabinieri della stazione Moscova di essere stata molestata da un uomo che ...Milano, 18 feb. (Adnkronos) – Era in centro con tre amici, quando un giovane sconosciuto l’ha aggredita e palpata sulle parti intime e poi è fuggito. E’ accaduto la notte scorsa a Milano, ad una 36enn ...