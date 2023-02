Milano dopo il Covid | non ti capisco più

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 febbraio 2023) I milanesi vogliono l’estate. Neanche primavera, proprio l’estate: eccoli tutti in maglietta, i giovanotti e le fanciulle più o meno fludificanti, ma se ne pentiranno, a tempo debito. Freddo in effetti non fa, anche se c’è un vento fastidioso. Ieri sera sono uscito dalla tivù, che sta in zona Lambrate, alle undici e non c’era un posto dove mangiare. Col mio compare attraversiamo la città un tempo del terziario avanzato ma gli unici aperti sono i turchi. Ma santo cielo se a me non piace il kebab?Passiamo a Bresso, a Desio, a Nova e tutti sono chiusi o stanno chiudendo, anche i famigerati McDonald’s e lì mi accorgo di uno degli effetti collaterali della sciagurata gestione sanitaria: prima non era così, con le serrate di quei gran geni di Conte, di Draghi, di Speranza tutti hanno tirato i remi in barca. Ci salviamo solo perché il mio amico scova in macchina un pacco di buondì Motta, ...