Milano | 20enne investita dal tram vicino al Duomo | è in prognosi riservata

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una ragazza di 20 anni è statada unin centro aed è ora inall’ospedale Niguarda. La giovane è stata presa sotto attorno alle 13,30 da un mezzo della linea 3, nella centralissima via Torino a un passo dal. Lanon stava attraversando sulle strisce, come inizialmente ipotizzato, ma, secondo una prima ricostruzione, è scesa dal marciapiede ed è stata toccata dal. L’urto l’ha fatta sbalzare e ricadere sul marciapiede, dove ha sbattuto la testa riportando un trauma cranico. L’incidente è avvenutoall’incrocio con via dell’Unione, ma in un punto dove non ci sono strisce pedonali. L’autista di 44 anni, invece, è stato trasportato sotto choc all’ospedale ...

Una ragazza di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata investita da un tram in via Torino, a, a due passi da piazza del Duomo. L'incidente è avvenuto attorno alle 13.30. Nell'impatto la giovane ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, ...Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 22enne - in compagnia di un complice, poi scappato - ha aggredito unitaliano e un suo amico che stavano noleggiando uno scooter Cityscoot in via ...

