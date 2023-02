Milano | 20enne investita da tram in centro | è grave

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Una ragazza di 20 anni versa in gravi condizioni dopo essere statada unin via Torino, a, a due passi da piazza del Duomo. L’incidente è avvenuto attorno alle 13.30. Nell’impatto la giovane ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è attualmente intubata. Illeso l’autista del mezzo, un uomo di 44 anni, che è stato invece trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per accertamenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

