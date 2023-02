...con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Monza vsore 18:00 ...30, dalle 14:30 e dalle 17 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De, Giancarlo Marocchi e Nando ...... per meglio dire, di un monologo, poiché l'ottimo collega Stefano De, grande conoscitore di ... Dalalla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, ...

Milan, De Grandis: “Theo Hernandez è tornato protagonista” Pianeta Milan

De Grandis: "Il peggio è passato per il Milan, ha bisogno dei suoi capisaldi" Milan News

De Grandis: “Tra le italiane, il Milan è quella che rischia di più” Pianeta Milan

De Grandis: «Il Milan contro il Tottenham rischia, ecco perché» Milan News 24

De Grandis: "Milan irriconoscibile. Pioli, serve cambiare" Sky Sport

Stefano De Grandis, giornalista, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Il peggio è passato per il Milan, che però non è fuori pericolo. La ...I dati però relativi al rendimento offensivo delle squadre da lui allenate in Serie A, Milan e Juventus in particolare ... Per Adani è inspiegabile dunque che De Grandis e gli altri colleghi in studio ...