Milan | che sofferenza col Monza ma è vittoria La Samp cade col Bologna | Napoli col turbo

La prima in assoluta in questa stagione da intruso piùda giocatore del. (82' Bakayoko ng: in campo dopo 279 giorni) TONALI 6 Gioca per due. Corre per quattro. Certo non può sempre essere ..."Facciamo più pena di prima", si legge e poi: "guarito Ma de!! ", " Il Torino e il Monza hanno dominato e ilha portato a casa la vittoria per 1 - 0 in entrambi i casi, ormai si ...

Galliani: "Al Monza sono a casa, infatti non c'è stato un solo tifoso del Milan che mi ha accusato di... Milan News

Berlusconi sul Milan: "Che dolore la finale di Atene. Ero a chiedere la fiducia al Governo" TUTTO mercato WEB

ESCLUSIVA MN - De Vecchi: "Il Milan ha ritrovato coesione. Pioli Mi auguro che rimanga a lungo" Milan News

Milan, visto che Thiaw Allora Maldini & Massara non hanno sbagliato tutto Sportitalia

CorSera - Shevchenko: "Milan in Champions devi avere coraggio. Leao Spero rinnovi. A De Ketelaere serve più ... Milan News

Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche con ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la vittoria del "suo" Milan per 0-1, in casa del Monza allenato da Raffaele Palladino.