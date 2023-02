È arrivata al terminal crociere del porto di Ravenna la naveViking con 84a bordo, di cui 58 minori. Ad attenderli c'era una importante macchina organizzativa della Prefettura di Ravenna con oltre 200 persone impegnate tra volontari e forze dell'...La distribuzione deiera stata decisa nel tardo pomeriggio di giovedì: 43 dei 59 minori non accompagnati che sono stati salvati dallaViking rimarranno in territorio ravennate. Ad ...

Migranti: la Ocean Viking è arrivata a Ravenna - Cronaca Agenzia ANSA

Migranti, in 84 sbarcheranno dalla Ocean Viking a Ravenna: due saranno accompagnati a Piacenza IlPiacenza

Migranti, Ocean Viking a Ravenna TGCOM

Migranti: la Ocean Viking è arrivata a Ravenna - Emilia-Romagna Agenzia ANSA

Migranti, Ocean Viking attesa a Ravenna. La vicepresidente Priolo: “Facciamo la nostra parte" SulPanaro

E' entrata, come previsto, attorno a mezzogiorno nel porto di Ravenna la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée ... Un lavoro di squadra delle istituzioni, dal Comune alla Regione, per ...Attraccha a Ravenna la nave della ong Sos Méditerranée, Ocean Viking. Si tratta del secondo arrivo, dopo quello del 31 dicembre scorso. Questa volta, 84 i migranti a bordo, di cui 58 minori non accomp ...