Migranti | a Lampedusa si sbarca ancora | oltre mille via dall' hotspot

Sbarchi senza soste a: da poco arrivati quattro barchini con 142. Dalla mezzanotte sono 513 le persone approdate a bordo di 14 imbarcazioni. All'hotspot di contrada Imbriacola si sfiorano le 2.800 ..., 18 FEB Altri sbarchi, durante la notte, adove con 8 diversi barchini sono giunti 472. Ieri, con 20 imbarcazioni, sono invece arrivati 925 extracomunitari. All'hotspot di contrada Imbriacola sono, al momento, presenti quasi ...

Migranti, la grande fuga dalla Tunisia. In tre giorni 2.700 sbarcano a Lampedusa. Il flop della strategia del… la Repubblica

Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, 2.110 nell'hotspot Agenzia ANSA

Quasi 2 mila arrivi a Lampedusa in 48 ore e nemmeno l'ombra di una nave ong al largo Il Foglio

Migranti, ripescato cadavere in decomposizione al largo di Lampedusa Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Situazione sempre più complessa a Lampedusa dove non cessano gli sbarchi di migranti. In corso il trasferimento a Porto Empedocle di 440 migranti ospiti della struttura di contrada Imbriacola ...