(Di sabato 18 febbraio 2023) Continua l'emergenza nell'di, dopo che in poco più di 24 ore sono giunte quasi 1.500 persone su 28 imbarcazioni diverse. La prefettura di Agrigento ha predisposto per la giornata di oggi almeno 1.000 trasferimenti verso Ravenna e Civitavecchia.

... puntando a inserire in questo "nuovo mondo del lavoro sostenibile"e persone svantaggiate.in cui è partner hanno permesso di salvare e ridistribuire quasi 500.000 chili di cibo (di cuiIn totale i guariti sono 149.. Gli attuali positivi sono 345, di cui 314 in isolamento ... Non ci sonoattualmente positivi al Covid in strutture di accoglienza in territorio della ...

Migranti, 473 arrivi a Lampedusa nella notte, hotspot al collasso Sky Tg24

Sognando l'Australia - Laura Loguercio - L'Essenziale Internazionale

Salt Bae, chi è lo chef che ha provato a rubare la Coppa del Mondo Sky Tg24

"Gestire le Migrazioni: formazione delle PA locali" – Webinar 22 ... ANCI LOMBARDIA