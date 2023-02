"Mi legava e faceva punture". Il racconto choc sulle violenze dello psichiatra

...stanza con un letto dove mi. Aveva molta dimestichezza con i nodi e le legature, si vedeva che non erano improvvisate. Poi mi colpiva col bastone. All'inizio io mi lamentavo perché mi...Castorinala baby sitter, prima per sua nipote, poi per altre famiglie, man mano che quella è diventata la sua principale attività. Gli inquirenti non escludono che Carmela Marino volesse ...

"Mi legava e faceva punture". Il racconto choc sulle violenze dello ... ilGiornale.it

Psichiatra violenta paziente a Roma, la vittima: «Mi legava e mi picchiava con un bastone, volevo uccidermi» ilmattino.it

Il giallo sulle due donne uccise a Catania dall'ergastolano in licenza ... Open

Ruba una bici, si ritrova i reparti speciali della Polizia locale in casa MBNews

Omicidio Serena Mollicone, assolto anche il carabiniere accusato di ... Fanpage.it

Per lui ero un oggetto. Mi legava. Mi faceva le punture per non farmi sentire dolore. Mi bendava. Era violento. Io all’inizio ero contenta, perché pensavo che mi facesse del bene. Poi mi ha fatto ...Per due volte ha tentato il suicidio ed è stata ricoverata, dopo avere trovato il coraggio e la forza di sottrarsi a quel medico che anziché aiutarla a superare i problemi, ...