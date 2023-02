Meteorite di San Valentino | caduto su un balcone di Matera

Trovato ildiValentino . Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400 - 500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilicata, in ...Nell'impatto è stata scheggiata una piastrella Sono stati trovati nella zona a nord di Matera i frammenti delladiValentino. E' quanto rende noto Prisma, la prima rete italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera. "E sono due", si legge sul sito web dell'organizzazione. "Dopo ...

Trovato il meteorite di San Valentino, è caduto su un balcone a Matera Agenzia ANSA

Meteorite caduto a Matera: avvistato a San Valentino Corriere della Sera

Il «meteorite di San Valentino» ha colpito un balcone a Matera: ritrovati frammenti Open

Due anziani sentono un “botto”, poi la clamorosa scoperta: sul balcone di casa ci sono i… Il Fatto Quotidiano

Matera, trovato meteorite di San Valentino caduto su un balcone a 300 chilometri orari la Repubblica

Trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilica ...Ritrovati i primi pezzi del meteorite di San Valentino, un corpo celeste che è atterrato anche su un balcone nella città di Matera ...