Meteorite caduto a Matera | avvistato a San Valentino

Ilsulla Basilicata ha scheggiato le piastrelle di un balcone L'oggetto celeste èverticalmente al suolo a una velocità di circa 300 km/h e ha scheggiato una piastrella del ...Ilverticalmente al suolo con una velocità di circa 300 km/h e nell'impatto ha scheggiato una piastrella del balcone che corre lungo il perimetro di un'abitazione fra Contrada ...

Alla fine è stato trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l'avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell'oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 ...Trovato il meteorite di San Valentino. Dopo l’avviso alla popolazione e la caccia ai frammenti dell’oggetto celeste (per una massa complessiva di 400-500 grammi) attivata nei giorni scorsi in Basilica ...