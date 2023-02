Meteo Campania | oggi pioverà a Napoli e Caserta?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 18 febbraio 2023) Bentornati amici lettori di , ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo!Il clima aè chiaro. Il cielo è terso. L'umidità è al 67%. La temperatura media è di 13,45 °C, con un minimo di 10,45°C e un massimo di 13,56°C.La velocità del vento è di 3,58 km/h. La percentuale di nuvole in cielo è del 10%. Con uncosì soleggiato nella tua città dipuoi fare diverse cose. Puoi stabilire un picnic con i tuoi amici nel parco più vicino e goderti il clima gradevole. Oppure puoi portare la tua famiglia a visitare un monumento o museo all'aperto, per passare del tempo in mezzo alla natura senza preoccuparti troppo delle nuvole che si stanno formando. ...