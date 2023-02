Messias lancia il Milan | 1-0 in casa del Monza

Leggi su agi

(Di sabato 18 febbraio 2023) AGI - Seconda vittoria consecutiva in campionato per il, che batte a domicilio e di misura il. Al Brianteo finisce 1-0 grazie alla fiammata dinel corso del primo tempo: con questo successo la squadra di Pioli agguanta momentaneamente l'Inter al secondo posto a 44 punti, mentre gli uomini di Palladino, autori comunque di una prestazione convincente, sono costretti a interrompere la striscia di otto risultati utili di fila restando fermi a quota 29. I padroni dipartono con carattere e determinazione, spaventando subito gli avversari con due tentativi in pochi istanti di Ciurria e Petagna, respinti entrambi da un attento Tatarusanu. I rossoneri ci mettono un po' a ingranare, ma quando lo fanno si rendono molto pericolosi: al 19' Leao colpisce un palo con un siluro da fuori, poi il portoghese ci ...