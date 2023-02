Mercato | Lipsia | Due Big in Pressione sul Gioiellino

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dani Olmo è una stella scintillante che brilla ancora nel firmamento del Red Bull, ma sembra che il suo splendore possa finire presto se non rinnoverà il contratto. Secondo AS, il club tedesco sta facendo di tutto per trattenere il talento catalano. Il Barcellona, una delle squadre più famose al mondo, è uno dei club interessati a riportare a casa Olmo. I Blaugrana hanno provato ripetutamente a prendere il giocatore, ma non sono gli unici: anche il Manchester City si è inserito nella trattativa. Olmo è come una meteora che attraversa il campo da gioco, con una velocità e una precisione che lasciano a bocca aperta. La sua abilità è come una luce che attira tutti gli occhi, e i club più importanti del mondo stanno cercando di catturare il suo talento. È una battaglia tra i giganti del calcio per ottenere il servizio di Olmo, e solo il tempo ci dirà quale squadra ...

Commenta per primo Dani Olmo è una delle poche stelle che sono ancora rimaste al Red Bull, ma sembra che potrebbe finire per perderlo nel prossimoestivo perché ancora non ha rinnovato il contratto. Secondo AS , la priorità del club tedesco è quella di assicurarsi le

