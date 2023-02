(Di sabato 18 febbraio 2023) Enrico Letta ha condotto una campagna elettorale sostenendo che Giorgiafosse un pericolo per la democrazia italiana. Forse non ha completamente cambiato id...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

: "C'è un attacco all'Italia, non... Il sottosegretario della Giustizia Delmastro si è ... Il Mimit: il governocon... Oggi riunione del Consiglio d'amministrazione per l'esame dell'offerta. ...... che difende i suoi membri a dispetto di tutto perchélogiche di potere". Ci sono voluti in ... Vent'anni fa, quando a cercare credibilità internazionale non erama l'allora vicepremier ...

Meloni segue l'Agenda Draghi, mentre il Pd insegue l'Agenda Conte Il Foglio

Letta sul New York Times: “Meloni Meglio di quanto ci aspettassimo” Il Fatto Quotidiano

Letta e Bonaccini dicono che la Meloni è capace, rabbia dei sostenitori della Schlein Il Riformista

Altro che discontinuità, Meloni in Europa segue Conte (e addirittura Renzi) EuropaToday

Migranti, Meloni: Fatti passi avanti. Sono ottimista, è questione europea Affaritaliani.it

Superbonus, accise, Ucraina. Su alcune scelte fondamentali di politica economica ed estera più la premier si ispira all'ex presidente della Bce, tanto più il Pd insegue quella del M5s ...Il governo Meloni vuole modificare ancora le aliquote Irpef, portandole a tre che potrebbero essere divise per le seguenti fasce di reddito: aliquota del 23% per chi ha redditi fino a 15mila euro; ...