“Meloni brava? Per me è un avversario politico Col suo governo ha mostrato il vero volto” La frecciata di Cuperlo a Bonaccini e a Letta su La7

(Di sabato 18 febbraio 2023) Elegantedel deputato Pd Giannia Stefanoe a Enrico, che negli ultimi giorni hanno lodato la presidente del Consiglio Giorgia. Ospite di Coffee break (La7), alla domanda del conduttore Andrea Pancani a riguardo, il parlamentare dem risponde prima con una risata e poi menzionando la metafora della pistola di ?echov: “Anton ?echov diceva che, se nel primo atto di un dramma o nelle prime pagine di un romanzo compare una pistola, prima o poi quella pistola sparerà. Se noi del Pd facciamo dichiarazioni che offriamo ai nostri avversari come argomento di polemica nei nostri confronti, questo non va bene. Io ieri ho ricevuto richieste di interviste su questo tema, non a caso da due giornali della destra di questo paese. Quindi, vorrei evitare che offrissimo ai nostri ...

Giorgia'. Leggi Anche Superbonus, di quanto sono salite le entrate dello Stato grazie al boom dell'edilizia '43 centesimi di imposte per ogni euro pubblico speso' Peccato però, che la ...In primis con il governo di Giorgiache per lui è " di estrema destra ", poi con Luigi " ... ed al 4% in Lombardia , dove aveva puntato tutto su Letizia Moratti, piùdi esso con il suo ...

“Meloni brava Per me è un avversario politico. Col suo governo ha mostrato il vero volto” Il Fatto Quotidiano

Ennesimo congresso nel Pd: Meloni è brava sì o no Poi arriva ... Secolo d'Italia

Enrico Letta, retroscena: "Brava Meloni" per la poltrona Nato Liberoquotidiano.it

Superbonus: Calenda, 'scelta governo condivisibile, brava Meloni ... Gazzetta di Reggio

Superbonus: Calenda, ‘scelta governo condivisibile, brava Meloni’ Il Sannio Quotidiano

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Caro Direttore, ad ogni tornata elettorale ritorna l'interrogativo se gli elettori hanno avuto ragione o torto. La risposte, a pensarci bene, come le domande, non hanno seri fondamenti ...