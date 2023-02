Medagliere Mondiali biathlon 2023 | Italia in trionfo con la staffetta femminile!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) Idisaranno in programma ad Oberhof, in Germania, da mercoledì 8 a domenica 19. Dodici i titoli in palio: prima settimana di gare conmista, sprint e pursuit, nella seconda parte previste individuali,single mixed, staffette di genere e mass start. Le gare deinon saranno valide per la Coppa del Mondo.# NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Norvegia 5 4 2 11 2 Francia 2 0 1 3 3 Svezia 1 2 5 8 4 Germania 1 2 0 3 51 1 2 4 6 Austria 0 1 0 1 PODImista 1. Norvegia 2.3. ...