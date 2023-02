Mbappé | rivelazione choc | «E’ stato obbligato a restare al PSG»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 febbraio 2023)su Kylian: l’attaccante francese “” aal PSG quando avrebbe potuto andare via Angel Di Maria, nella sua intervista ad ESPN Argentina, ha svelato anche un retroscena sull’ex compagno al PSG Kylian. LE PAROLE – «Hannoal PSG, proprio quando poteva andarsene. Gli hanno dato un ruolo da protagonista assoluto,e nessun altro, ma gli hanno dato questo potere e questa responsabilità mettendogli accanto il migliore della storia. È un po’ difficile far coincidere queste due cose.ha una straordinaria carriera davanti a sé, è un bravo ragazzo e non credo che sia cambiato tanto». L'articolo proviene da Calcio News 24.