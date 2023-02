Mark Hamill cita l’Impero nel nuovo tweet contro la Russia

Leggi su starwarsnews

(Di sabato 18 febbraio 2023) Star Wars.si è schierato pubblicamente a favore dell’Ucraina. E la sua “battaglia social” non si è affatto arrestata. Anzi, è sempre più propositivo e proprio in queste ore si sta attivando una sua particolare iniziativa. Attraverso il suo profilo Twitter ha invitato i suoi fan a unirsi in questa sua missione e