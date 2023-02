Mare Fuori | Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario si sono lasciati? Gli indizi

Leggi su isaechia

(Di sabato 18 febbraio 2023) È già finita la storia d’amore fra l’attore died? Di recente, alcuni fan hanno notato sul profilo Instagram della ballerina professionista di Amici alcune storie che farebbero pensare che i due si siano già. La talentuosa ex allieva del talent show di Maria De Filippi, che di recente abbiamo visto in un episodio della fiction di successo in onda su Rai Uno Che Dio ci aiuti, nelle ultime ore ha pubblicato alcune citazioni cheapparse ambigue al popolo social. La prima è di Victor Hugo: La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è, o meglio, di essere amati a dispetto di quello che si è. La seconda è una nota battuta del premio Nobel per la medicina Rita Levi ...