Marcelo | avventura finita con l' Olympiacos dopo appena 10 presenze

3 E' già finita l'diall'Olympiacos . Arrivato lo scorso settembre a parametro zero dal Real Madrid, il terzino sinistro brasiliano (35 anni il prossimo 12 maggio) si è accordato per rescindere il ...... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "finita ...

Olympiacos, è già finita l'avventura in Grecia di Marcelo: firmata stamane la risoluzione TUTTO mercato WEB

Olympiakos, Marcelo ha firmato la risoluzione dopo soli cinque mesi Calcio in Pillole

Marcelo, dal sogno della Lazio alla scelta Olympiakos: l'avventura in Grecia è già finita La Lazio Siamo Noi

Serie B, l'argentino Marcelo Mittelman nuovo tecnico del Messina Futsal MessinaToday

Semplici sempre più vicino allo Spezia: atteso lunedì l'annuncio numero-diez.com

E' già finita l'avventura di Marcelo all'Olympiacos. Arrivato lo scorso settembre a parametro zero dal Real Madrid, il terzino sinistro brasiliano (35 anni il prossimo 12 maggio) si è accordato per re ...Marcelo e l'Olympiacos hanno deciso di dirsi addio dopo neanche un anno insieme. Come riporta Relevo, il laterale brasiliano ha firmato infatti proprio in queste ore la risoluzione ...