Maradona | furto shock a Napoli | rubato il quadro del piede sinistro!

I ladri sono intervenuti questa notte e questa mattina la triste sorpresa a Largo, in un quartiere tinto d'azzurro dedicato all'argentino con sciarpe, magliette, adibito a festa e invaso da ...Mistero a Napoli, rubato il quadro del piede diIl, come detto, ha creato enorme mistero a Napoli ed ora si cerca di smascherare il ladro e di restituire l'opera alla città. In rete ...

Ai Quartieri Spagnoli, dov'è il suo murale, non c'è più il dono gentilmente offerto dal suo amico e manager Stefano Ceci ...È stato ritrovato il quadro con la riproduzione del piede sinistro di Diego Armando Maradona. L’opera donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - è ora ...