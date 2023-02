Mara Venier dice addio a Domenica In? «Voglio dedicarmi alla mia famiglia»

Leggi su blog.libero

(Di sabato 18 febbraio 2023)sarebbe pronta a lasciareIn. La zia, signora della, ha ammesso di essere molto stanca e di desiderare una pausa per potersi dedicare di piùma anche ad altri progetti lavorativi. Già in passato aveva detto che avrebbe lasciato il programma, per poi ripensarci per grande amore del suo lavoro e del pubblico, ma sembra sempre più certo che nella prossima stagione non starà al timone del programma di Rai1. L’In In un’intervista al settimanale Di Più ha ammesso: «Non sto pensando di ritirarmi dtv ma solo di smettere di condurreIn, che mi impegna per un anno intero per passare a programmi che mi impegnino di meno». Non ha ...