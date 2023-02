Mangimi Liverini nella top 10 di imprese Vincenti

(Di sabato 18 febbraio 2023) “Telese non può che essere felice e orgogliosa per l’ennesimo risultato raggiunto dainseritaTop 10 di”. Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso a margine della tredicesima tappa, che si è svolta a Torino, del roadshow di “”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medieche rappresentano un esempio di eccellenza imprenditoriale capace di reagire con successo ai delicati e continui cambi di contesto. “E larappresenta una vera eccellenza non solo del nostro territorio ma dell’intero sud – aggiunge Caporaso -. Filippo e Michele hanno saputo rendere all’avanguardia l’azienda di famiglia che fin dal ...

