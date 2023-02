Manchester City | pressing per Rice

Pomeriggio no anche per il, fermato sull'1 - 1 dal Nottingham Forest . Bernardo Silva sblocca la gara al 41 , ma i padroni di casa trovano la rete del pari a 6 dal 90 grazie al neo ...Il video dei gol e degli highlights di Nottingham Forest -1 - 1, match valevole per la ventiquattresima giornata della Premier League 2022/2023. Beffati nel finale i ragazzi di Guardiola, che conducono dal 41 grazie alla rete di Bernardo ...

LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - City, Everton e Southampton in vantaggio! TUTTO mercato WEB

LIVE TMW - DIRETTA PREMIER - City, Everton e Southampton in vantaggio! TUTTO mercato WEB

Premier, l'Arsenal torna in vetta. LIVE Manchester City in vantaggio, Chelsea sotto 1-0. Chiude Newcastle-Liverpool ... Calciomercato.com

Nottingham Forest-Manchester City, Premier League: pronostici Il Veggente

Si tratta di uno degli uomini più potenti del Qatar, con un patrimonio stimato in 1,2 miliardi da Forbes che ne fanno il 19° uomo più ricco del Medio Oriente, con quote anche in Deutsche Bank e uno ya ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.