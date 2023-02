Madre uccide la figlia di 14 anni e tenta il suicidio lanciandosi dal balcone

Una donna di 52 anni ha ucciso la figlia tredicenne poi si è buttata dalla finestra a Silì, frazione di Oristano. È stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elicottero del servizio 118 in ...Gli agenti della questura di Oristano hanno trovato prima la52enne agonizzante, dopo essersi buttata dal balcone di casa. Soccorsa, è ora ricoverata in gravissime condizioni. Nel bagno dell'...

Ha ucciso la figlia di 14 anni a coltellate, poi si è lanciata dalla finestra. La ragazzina è stata ritrovata morta nel bagno di casa e la madre, 52 anni, agonizzante. La ...È accaduto nella frazione di Silì. A dare l’allarme i vicini di casa che hanno trovato la donna riversa per strada ...