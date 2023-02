"Schevchenko con la sua azione - recita la motivazione della giuria dell'associazione non profit, che ha conferito in passato la Chiave d'a Emmanuel, David Sassoli, Ursula von der Leyen ...Monaco, 17 febbraio 2023 "Questa guerra che non riguarda soltanto europee ed europei ma che riguarda l'intero pianeta". Lo ha detto Emmanuela Monaco, che ha affermato che dopo un anno il bilancio di questa guerra catastrofico è molto difficile. MSC

Macron all'Europa: "Se vuole difendersi deve armarsi" EuropaToday

Macron: 'L'Europa si armi se vuole difendersi' Agenzia ANSA

Macron: "Se l'Europa vuole difendersi, si armi" La7

Macron, non è ancora l'ora del dialogo con la Russia Agenzia ANSA

Ucraina, news. Macron: "L'Europa si armi". Usa: "Mire di Mosca sulla Moldavia" - Esteri QUOTIDIANO NAZIONALE

A far discutere, però, la decisione del Partito Popolare Europeo «di annullare le giornate di studio ... presidente ucraino «E' stato bello incontrare di nuovo il Presidente Macron oggi. Il nostro ...La guerra in Ucraina è stato il tema centrale della prima giornata della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, che ha preso il via a quasi un anno ...