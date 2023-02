Lukaku | «Inter | adesso sono al top! Avute partite per rimettermi in forma»

(Di sabato 18 febbraio 2023)sarà di nuovo titolare alle 20.45 in-Udinese, l’anticipo serale del sabato di Serie A (vedizioni). DaTV arrivano le parole nel prepartita dell’attaccante belga, che farà coppia con Dzeko, in vista della sfida del Meazza. RITROVARE LA VITTORIA – Romelupresenta-Udinese: «La vittoria? Questa è la cosa più importante, dobbiamo pensare partita per partita ma tornare alla vittoria è la cosa più importante. Fisicamenteal top,contento di aver avuto qualche partita perinci. Ho fatto del lavoro con i preparatori e lo staff,cie dobbiamo ...

Formazioni ufficiali- UdineseINTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Darmian, Acerbi Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko,. All. InzaghiUDINESE (3 - 5 - 2): Silvestri;......offre 6 miliardi per rilevare il Manchester United(3 - 5 - 2) la probabile formazione: Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko,. ...

Inter, è Thuram il nome per il dopo Lukaku: l'offerta è già sul tavolo, incognita Bayern La Gazzetta dello Sport

Mercato Inter / Lukaku si taglia l’ingaggio. Brozovic ha deciso il futuro Cittaceleste.it

Inter, Lukaku vuole i 90'. A Romelu serve una gara intera per salire di condizione fcinter1908

Di seguito le ultime dai campi su Inter-Udinese, raccolte dagli inviati di TMW: Inter-Udinese - Sabato 18 febbraio, ore 20.45 Classifica: Inter 44.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...