Lorella Cuccarini a 57 anni racconta i segreti per mantenersi in forma

(Di sabato 18 febbraio 2023) Esercizi, dieta, stile di vita: dopo la pernce a Sanremo con Olly per "La notte vola",ha spiegato come riesce a non dimostrare 57

L'esibizione dia Sanremo 2023 , sulle note della sua mitica " La notte vola ", cantata col rapper Olly mentre ballava illudendoci che più di trent'anni non fossero passati, ha stupito tutti: non è ...Anche Angelina Mango, che è nella squadra capeggiata da, avrebbe ottenuto la maglia per il beneplacito della sua stessa insegnante di canto. La decisione Nonostante i tre insegnanti ...

Oltre allo splendido duetto tra Giorgia ed Elisa, ricordiamo l'epifania di una stupefacente Lorella Cuccarini a cantare e coreografare La Notte Vola come se non fossero passati i decenni che, invece, ...