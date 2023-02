Lo spionaggio cinese non è più quello di una volta | ecco come si è “americanizzato”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 febbraio 2023) James Lilley, l’ex ambasciatore americano a Pechino, sapeva due tre cose di Cina e di. In Cina era cresciuto (il padre lavorava per la Standard Oil). Poi per trent’anni aveva fatto l’age... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti