LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | ghiotta occasione per gli scalatori sull’Alto do Malhao

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della quartadellaao. La penultima frazione della corsa lusitana partirà da Albufeira, per concludersidodopo 177,9 km poveri di tratti pianeggianti. La maglia gialla del danese Magnus Cort Nielsen verrà dunque messa a dura prova dagli attacchi degli. Ci saranno infatti ben 5 GPM: Picota (1,5 km al 7,7% di pendenza media), Vermelhos (3,3 km al 5,8%, Alte (2 km al 7,4%), e per due volte l’Alto de. La salita conclusiva, catalogata come seconda categoria, misura 2,6 km ed ha una pendenza media del 9,2 % con picchi superiori alla doppia ...