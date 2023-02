LIVE Volta ao Algarve 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Cavagna e Gossens si avvantaggiano a 20 km dall’arrivo

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VUELTA A ANDALUCIA DALLE 13.30 16:32 A tutta in discesa. Vantaggio dei battistrada che sale a 33 secondi. Fuga pericolosissima. 16:30 Fuggitivi e gruppo maglia gialla scollinano sull’Alto do Malhao. Circa 20 secondi di vantaggio per Remìe Kobe. Sarà un finale infuocato. Buona impressione destata da Filippo Ganna su questa insidiosa salita. 16:27 Anche il belga paga 38 secondi in classifica generale. Il gruppo per ora concede spazio, circa quindici i secondi di margine del neo costituito tandem di testa. 16:26 Si muove anche Kobe. Il belga della Intermarchè-Circus-Wanty rompe gli indugi e si lancia all’inseguimento di ...