LIVE Virtus Bologna-Derthona 90-65 | Coppa Italia basket 2023 in DIRETTA | gli emiliani staccano il biglietto per la finalissima dominando il match

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BRESCIA-PESARO DIDALLE 20.45 FINISCE QUI:90-65. 90-65 Daum e Tavernelli: Tortona spara un altro parziale da cinque punti a meno di due minuti dalla fine. 90-60 Haaaaaarper! Cinque punti in fila per lui. Tortona però è sempre a -30. 90-55 Mannion e Camara: quattro punti in fila per gli. 86-55 Pajola e Cain vanno a referto da due. 84-53 Ojeleye va a schiacciare per il +31 delle “V Nere”. 82-53 Marco Be-li-nel-li è scatenato: canestro da due, poi bomba da tre! Cinque punti in fila per lui. 77-53 Ojeleye ai liberi: 1/2. 76-53 Candi mette due punti a referto. 76-51 Beeeeeeeeelinelli, da tre! Canestro che assomiglia molto a quello della ...