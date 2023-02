LIVE Slittino | Singolo maschile St Moritz 2023 in DIRETTA | Mueller al comando della prima manche A breve Fischnaller e Loch

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:10 Leggere correzioni e velocità di punta non eccelsa per Noessler, che va al sesto posto a quasi 5 decimi dal leader. Ancora Austria con David Gleirscher. 12:08 Resiste laposizione di, con Berzins che va in quarta posizione ad oltre 4 decimi senza sostanziali errori. Condizioni del ghiaccio che sembrano meno performanti rispetto a qualche minuto fa. Tocca al tedesco David Noessler. 12:06 Solita fase di spinta penalizzante per Ninis, che stavolta non riesce neppure ad essere incisivo nella parte guidata. Lo slovacco si inserisce in sesta piazza davanti ad Alex Gufler. Nuovamente Lettonia con Gints Berzins. 12:04 Poco scorrevoli i materiali di West, che perde progressivamente terreno da, chiudendo in settima piazza alle spalle di Alex ...